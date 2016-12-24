Десять тысяч литров незаконного алкоголя изъяли томские полицейские
Двое руководителей фирм производящих алкогольную продукцию, до того, как стражи порядка прекратили их деятельность, успели «заработать» более шести миллионов рублей.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции томского областного УМВД пресечена незаконная деятельность четырех коммерческих организаций занимавшихся незаконным производством, хранением и сбытом алкогольной продукции.
По предварительным данным, в период с января 2015 года по февраль 2016 года, двое руководителей компаний — производителей крепких и слабоалкогольных напитков — без лицензии осуществляли предпринимательскую деятельность, связанную с производством, хранением и сбытом алкогольной продукции. Производимая ими продукция реализовывалась в Томской области и соседних регионах. В результате незаконных действий, подозреваемыми извлечен доход в сумме более шести миллионов рублей.
Сотрудниками полиции изъято более 10 тысяч литров алкогольной продукции, а также технологическое оборудование для ее производства в промышленных масштабах. Изъятое имущество передано в МРУ Росалкогольрегулирование по СФО.
Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Томской области по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 171 и 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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