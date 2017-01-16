«Деревенское молочко» отогреет крещенских купальщиков горячим чаем с молоком

19 января с 14:00 до 19:00 на Белом озере все желающие смогут бесплатно выпить горячего чая с молоком.

Традиционно крещенские купания собирают на Белом озере около 5000 человек.

Чай смогут попить не только купальщики, но и все, кто не побоится мороза и приедет 19 января на Белое озеро. Именно такой напиток позволяет человеку максимально быстро согреться и гармонизировать все процессы в организме после купания. Полевая кухня будет находиться в непосредственной близости от купели на берегу озера.

Метки: Деревенское молочко, Крещение, крещенские купания, Белое озеро, бесплатный чай с молоком