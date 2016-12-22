Депутаты приняли бюджет Томской области на 2017 год с дефицитом в 2,5 млрд рублей

Депутаты Томской области на 4 собрании думы приняли бюджет Томской области на 2017 год. Доходы бюджета запланированы в 55.9 млрд. рублей, расходы — 58.4 млрд. рублей, дефицит бюджета составит 2.5 млрд. рублей.

Ко второму чтению доходы и расходы областного бюджета увеличились на 6 млрд. рублей. Дополнительные деньги направят на строительство новой школы. 214 миллионов дополнительно выделят на программу развития здравоохранения, 33 млн – на социальную поддержку населения. Кроме того, 346 млн рублей выделят в качестве резерва на повышение зарплаты работников, не попадающих под указы Президента РФ.

Более 240 млн рублей дополнительно направлено на программу по обеспечению доступности жилья, из них: 62 млн. на переселение из аварийного жилищного фонда, 59 млн на реализацию проектов по строительству жилья экономкласса, 50 млн – на решение проблемы «обманутых» дольщиков.

Как подчеркнул замгубернатора Томской области Александр Феденев, ко второму чтению объем государственного долга сокращен на 3 млрд рублей, уровень государственного долга также снижен, именно на это направлены практически все резервы. Александр Феденев подчеркнул, что в начале года Сергей Жвачкин принял решение о сдерживании расходов.

«Абсолютно правильное решение. Если бы оно не было принято, то мы бы не могли претендовать на льготные кредиты», — заметил он. Позднее он добавил, что «жизнь не стоит на месте, и мы прекрасно понимаем, что мы не дорабатываем на десятки миллионов рублей».

«Контрольно-счетная палата внимательно ознакомилась с проектом бюджета. Бюджет носит социально-ориентированный характер. В процессе доработки, и это приятно, администрация взяла на себя дополнительные риски по обеспечению доходности приятно. И еще, и это тоже приятно, из-за снижения объема государственного долга у нас появились дополнительные 700 млн рублей», — в свою очередь отметил председатель Контрольно-счетной палаты Алексей Пронькин.

В итоге 34 депутата проголосовали «за», один — «против», а пять воздержались. Бюджет Томской области принят.

Метки: Томск, Томская область, бюджет Томской области, областной бюджет,