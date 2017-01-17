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Депутат госдумы Татьяна Соломатина: блокирование проезда скорой должно преследоваться уголовно
11:00 17.01.2017
Нападения, оскорбления и неадекватное поведение граждан в отношении медицинских работников становятся одной из серьезных проблем, сказала Татьяна Соломатина.
- Чаще всего с посягательствами на здоровье и жизнь сталкиваются врачи станции скорой – они оказывают помощь людям на дому, оставаясь один на один с пациентом. На первом месте в борьбе с такими случаями должна стоять неотвратимость наказания.
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- Напомним, что на прошлой неделе в Петропавловске-Камчатском автомобиль перекрыл проезд скорой помощи, проигнорировав просьбу освободить путь. В результате пациент скончался, не дождавшись помощи.
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- «Очень жаль, что человек погиб и ему не была оказана скорая медицинская помощь. Если люди перестают понимать элементарные вещи, значит, должны отвечать за свои поступки по всей строгости закона. Почему водители пропускают полицейские и пожарные машины и совсем по-другому относятся к автомобилям скорой помощи? Пора менять отношение общества к медицинским работникам», — подчеркнула Татьяна Соломатина.
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- По ее словам, в последнее время в стране и в частности в Томской области участились случаи препятствия осуществлению медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей – нападение на бригады скорой медицинской помощи, оскорбление медицинского персонала и водителей, непредоставление преимущественного права проезда санитарному автотранспорту.
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- По мнению Татьяна Соломатиной, необходимо подготовить поправки в федеральные законы, усиливающие ответственность за такие нарушения. По ее словам, сегодня за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи автомобилисту грозит административный штраф в размере 500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
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- «Сейчас водитель-нарушитель заплатит только небольшой штраф, если, конечно, не попадет под статьи УК РФ о причинении вреда здоровью, повлекшем смерть человека, либо заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии. Столь мягкое наказание, предусмотренное Кодексом РФ об административных правонарушениях, является несоизмеримым совершенным деяниям, особенно учитывая их последствия. За подобные нарушения необходимо не только ужесточать административное наказание, кратно увеличивать штрафы, пожизненно лишать водительских прав, но также вводить уголовную ответственность, чтобы у человека даже мысли не возникло чего-то нарушить», — подчеркнула Татьяна Соломатина.
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- Метки: Татьяна Соломатина, депутат Госдумы, скорая помощь, уголовное дело, Томск, Томская область
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"Депутат госдумы Татьяна Соломатина: блокирование проезда скорой должно преследоваться уголовно"
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задержка скорой может привести к смерти больного. Если больной умрет он не сможет воспользвоваться услугами центра Здоровье и раззорит СОломатину
Я за всестороннюю оценку ситуации.
Когда человек час ждет скорую, не дождавшись едет на такси в больницу, там ему говорят, что он не туда приехал и ему надо в другую, едет на такси(!) в другую, и уже через полтора часа попадает на операционный стол -- это нормально?
"Скорая" сама заслужила такое отношение к себе.
Гайцам нужно пасти "Скорые" на предмет нецелевого использования спецтранспорта - чтобы на пересменках "Скорые" не превращались в служебные микроавтобусы.