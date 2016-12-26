Дефицит бюджета оказался на 257 млн рублей меньше запланированного
Дефицит бюджета Томска на 2016 год после последних корректировок составляет 587 млн рублей. Это на на 257 млн рублей меньше, чем было запланировано заранее.
В начале декабря доходы бюджета Томска в 2016 году составили 14 млрд рублей, расходы – 14,85 млрд, дефицит — 845 миллионов рублей.
Однако, как уточняется в материалах думы, общий объем доходов в 2016 году оказался на 200 млн рублей ниже запланированного. При этом расходы сократились на 481,55 млн рублей, из которых почти 400 млн рублей — деньги, неиспользованные в рамках муниципальных программ, 80 млн рублей — деньги, заложенные в бюджете на исполнение судебных решений и в фонд непредвиденных расходов, которые оказались не востребованы.
Таким образом, после итоговых корректировок доходы бюджета составляют 13,78 млн рублей, расходы — 14,37 млн рублей, дефицит составляет — 587,7 млн рублей.
Метки: Томск, Томская область, бюджет Томска, городской бюджет, корректировки бюджета
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Фото: Агентство новостей ТВ2