Чоповец, убивший посетителя томского магазина, приговорен к шести годам колонии

Ленинский районный суд приговорил охранника Константина Синицына к 6 годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство посетителя магазина, сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчину обвиняли в том, что 2 декабря 2015 года в составе группы быстрого реагирования прибыл по в магазин «Веселая затея», расположенный по проспекту Мира,33, ударил посетителя в живот и по лицу из-за возникших неприязненных отношений. Позже мужчина скончался в больнице скорой помощи от полученной тупой травмы живота.

Прокуратура инкриминировала подсудимому статьи «превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей, совершенное с применением насилия и повлекшее тяжкие последствия» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Гособвинение попросило суд восемь с половиной лет лишения свободы и три года запрета на занятие охранной деятельностью. Адвокат подсудимого Константина Синицина настаивал на оправдании своего подзащитного, так как в деле «нет состава преступления». Обвиняемый вину свою не признал. Он говорил, что сам подвергся нападению и никаких должностных инструкций не превышал.

«Ленинский районный суд принял во внимание наличие ряда смягчающих вину подсудимого обстоятельств, его семейное положение и состояние здоровья, и назначил виновному наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением его права заниматься частной охранной деятельностью на 3 года», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

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