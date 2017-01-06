Член РФС предлагает сократить РФПЛ из-за финансовых проблем «Томи»
Фото: Агентство новостей ТВ2
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил задуматься о сокращении числа команд в Российской футбольной Премьер-Лиге.
«Анжи» и «Томь» распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может, пора задуматься о сокращении Премьер-Лиги?!» — написал Лебедев в «Твиттере».
Анжи и Томь распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может пора задуматься о сокращении Премьр-лиги?!
— Игорь Лебедев (@Russian1972) 5 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что что у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам.
Сейчас «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, часть легионеров планирует покинуть команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. 20 декабря прошла встреча с руководством «Томи». Сергей Жвачкин подчеркнул, что футбольный клуб продолжит свое существование. Деньги, по предварительным данным, перечислят в январе.
Метки: Томск, Томская область, ФК Томь, футбол,
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Жвачкина с Киселем на кол!!!! Опозорили Томск, прохвосты!!!!!