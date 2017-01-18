Центр Кудрина: большинство принятых поправок ужесточает УК

В российском уголовном законотворчестве наметились репрессивные тенденции, следует из доклада Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

В центре проанализировали законотворческую деятельность, в которой «подтвердилось распространенное мнение о репрессивной тенденции в законодательстве». Как выяснилось, из 140 проектов, направленных на изменение в уголовном праве, 88% предлагали усиление ответственности, а 12% — смягчение.

За два года приняли лишь 42 законопроекта, а большинство отклонили в силу популистского характера. Тем не менее ужесточающих законов все равно оказалось в три раза больше, чем смягчающих.

ЦСР отмечает, что из предложенных президентом поправок принято было 100% (семь из семи), Верховным судом — 75%. Эффективность обеих палат Федерального собрания оказалась низкой. Совет Федерации принял всего три документа из 39 предложенных, а Госдума — 17 из 147. Центр Кудрина объясняет, что «нестройный хор субъектов законодательной инициативы предлагал свои идеи «кто в лес, кто по дрова».

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