Цена за проезд в пригородных маршрутках и их расписание изменились с 1 января в Томской области

С 1 января изменилась схема движения межмуниципальных автобусных маршрутов № 118, 130, 112, 400, 401, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так на направлении Томск – Лоскутово вместо городского маршрута № 7 перевозки будут осуществлять автобусы межмуниципального маршрута № 118 (диспетчер: 75-18-20, 65-03-58, 75-30-70).

На направлении Томск – Светлый городской маршрут № 60 заменит межмуниципальный маршрут № 130 (диспетчер: 8-903-913-32-04, 75-18-20, 65-03-58, 75-30-70).

Из Томска в Дзержинское вместо городского маршрута № 81 перевозить пассажиров будет межмуниципальный автобусный маршрут № 112 (диспетчер: 75-18-20, 65-03-58, 75-30-70).

Транспортную связь Томска с Предтеченском вместо 17-го и 27-го городских маршрутов обеспечат межмуниципальные маршруты № 400 (диспетчер: 8-952-800-15-80) и № 401 (диспетчер: 94-25-75).

Добавим, что, как сообщили ТВ2 в справочной «Томскавтотранса», цена проезда на пригородных маршрутах с 1 января выросла на 1 рубль.

Дополнительная информация по схемам движения и расписанию маршрутов будет размещена на сайтах ОАО «Томскавтотранс» и департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Метки: Томск, Томская область, пригородные автобусы, тарифы, цена за проезд