Бывший руководитель «Томск Авиа» Олег Данилов не считает себя виновным

Сегодня в Томском районном суде вынесен приговор и.о. директора «Томск Авиа» Олегу Данилову. Судья Елена Ильина признала бывшего руководителя «Томск Авиа» виновным по ст.199.2 УК РФ и назначила штраф в размере 250 тысяч рублей.

В приговоре говорится, что в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Олег Данилов освобожден от отбывания наказания и с него снята судимость. Подписка о невыезде осталась в силе.

Олег Данилов с решением суда не согласен, так виновным себя не признает.

Гособвинитель изначально просил назначить обвиняемому в сокрытиии налогов Олегу Данилову штраф в 300 тысяч рублей.

Напомним, что по версии следствия в сентябре-октябре 2014 года Олег Данилов скрыл от ИФНС по Томскому району свыше 8,4 миллиона рублей, за счет которых налоговики должны были взыскать с авиакомпании недоимку по налогам и сборам. Эти средства были направлены на расчет с контрагентами.

Напомним, что в 2015 - м году на «Томск Авиа» началась процедура банкротства. По словам конкурсного управляющего Татьяны Джур долги авиакомпании превышают миллиард рублей. В настоящий момент идет распродажа имущества «Томск Авиа».

Метки: Томск авиа, суд, Олег Данилов