Бюджет томского фонда ОМС сформирован на 2017 год

Депутаты областной думы приняли бюджет томского территориального фонда ОМС, доходы и расходы которого 13,2 миллиарда рублей.

«Доходы фонда на 2017 в целом составят 13,2 миллиарда рублей. Общая сумма расходов уменьшена на 300,8 миллиона рублей и составит 13,2 миллиарда. Остаток средств на начало года пойдет на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования. В общей сложности расходы на эти цели в следующем году составят 27,8 миллиона», — сообщил директор томского территориального фонда ОМС Виктор Козлов.

В 2017 году в ТФОМС увеличиваются объемы расходов на высокотехнологическую медицинскую помощь (ВМП). В программу госгарантий на 2017 год добавились четыре метода ВМП, которые вошли в систему ОМС: по акушерству и гинекологии, по педиатрии, по сердечно-сосудистой хирургии и урологии.

По словам Виктора Козлова, в 2017 году в рамках финансирования из фонда ОМС будет развиваться санитарная авиация, также будут выделены деньги на внедрение современных информационных технологий в учреждения здравоохранения.

В итоге депутаты единогласно одобрили бюджет фонда ОМС.

Метки: Томск, Томская область, ОМС, бюджет, Виктор Козлов