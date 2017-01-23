Бойцы СОБРа задержали вымогателя

В Томске при силовой поддержке бойцов СОБРа задержан подозреваемый в вымогательстве крупной суммы денежных средств, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Сотрудниками СОБРа управления Росгвардии по Томской области задержан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, 34-летний мужчина.«Подозреваемый в вымогательстве был осведомлен о наличии у гражданина крупной суммы денег. Он насильно вывез томича за город и, угрожая физической расправой, требовал 1,4 млн рублей. Потерпевшему удалось позвонить в полицию, и подозреваемый был задержан», сообщает управление Росгвардии по Томской области.

В ходе обыска у вымогателя были обнаружены охотничье ружье и пистолет, внешне похожий на пистолет Макарова. В настоящий момент оружие отправлено на экспертизу. Возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 330(самоуправство с применением насилия) и ч.3 ст.163(вымогательство)Уголовного кодекса Российской Федерации.

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