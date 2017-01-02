Большой рождественский SALE в Lapin House

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Для юных принцев до 16 лет: классика, изысканность и современность – Hugo Boss и Lapin House!

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И это ещё не всё! До 31 января в нашем Доме детской моды действуют специальные цены от 2016 рублей на коллекции прошлых сезонов ВСЕХ брендов! Также актуален фиксированный ценник 2500 р. на очаровательные платья Choupette!

Мы поздравляем томичей и гостей города с Новым годом, и приглашаем разделить праздничную атмосферу вместе с нами!

Мы ждём Вас ежедневно по адресу пр.Фрунзе, 90!

С любовью и теплом, Ваш Lapin House

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Фото предоставлены Lapin House