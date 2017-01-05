Более сотни грубых нарушителей ПДД задержаны в Томской области с начала года

Всего с подозрениям на опьянение был задержан 71 водитель, часть из них отказалась от медицинского освидельствования, что по закону равносильно признанию пьяным, сообщили Агентству новостей тв2 в пресс-службе областной ГИБДД.

Также были задержаны 33 водителя без прав или уже лишенных прав управления транспортным средством.

Часть пьяных водителей была выявлена в ходе мероприятия «Нетрезвый водитель», часть — в следствии совершенных ими ДТП. Так 1 января в 09.55 в городе Колпашево, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Camry. В результате столкновения травмирован 28-летний водитель иномарки. Водитель отечественного автомобиля управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

2 января в 03.30 в селе Сосновка Каргасокского района на улице Школьной, 16, автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 28-летнего водителя, совершен наезд на двух пешеходов, которые двигались по левой стороне проезжей части. С травмами 37-летняя женщина и 43-летний мужчина доставлены в больницу. Автомобилем водитель управлял, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Если вам стали известны такие факты, вас просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 66-44-22.

Метки: Томская область, Томск, ГИБДД, полиция, ДТП, нетрезвый водитель, пострадавшие