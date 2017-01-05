Более сотни грубых нарушителей ПДД задержаны в Томской области с начала года
Всего с подозрениям на опьянение был задержан 71 водитель, часть из них отказалась от медицинского освидельствования, что по закону равносильно признанию пьяным, сообщили Агентству новостей тв2 в пресс-службе областной ГИБДД.
Также были задержаны 33 водителя без прав или уже лишенных прав управления транспортным средством.
Часть пьяных водителей была выявлена в ходе мероприятия «Нетрезвый водитель», часть — в следствии совершенных ими ДТП. Так 1 января в 09.55 в городе Колпашево, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Camry. В результате столкновения травмирован 28-летний водитель иномарки. Водитель отечественного автомобиля управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
2 января в 03.30 в селе Сосновка Каргасокского района на улице Школьной, 16, автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 28-летнего водителя, совершен наезд на двух пешеходов, которые двигались по левой стороне проезжей части. С травмами 37-летняя женщина и 43-летний мужчина доставлены в больницу. Автомобилем водитель управлял, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Если вам стали известны такие факты, вас просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 66-44-22.
Метки: Томская область, Томск, ГИБДД, полиция, ДТП, нетрезвый водитель, пострадавшие
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
В праздники одни алкаши за рулём. Отправлять их к белым медведям без права возврата в Томск.