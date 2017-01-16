Более 20 купелей подготовлены для крещенских купаний в Томской области

Крещенские купания 19 января пройдут в Томске, Северске и еще 22 селах и поселках области, сообщается на официальном сайте томской епархии.

В праздник Крещения Господня, 19 января, в городе Томске купания традиционно состоятся на Белом озере. Богослужение начнётся в 11.30 в Воскресенской церкви Томска, после чего состоится Крестный ход до Белого озера. Окунуться в купель можно будет с 12:00 до 20:00.

Возле Белого озера, как и в предыдущие годы, будут установлены палатки для переодевания верующих, пол в палатках и дорожки будут выстланы сеном. Для защиты купающихся от ветра рядом с купелями будет выставлен коридор из елей. Рядом с местом купаний будут дежурить спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

Жители города Северска смогут окунуться в открытом бассейне комплекса «Ильинские бани» с 14:00 до 19:00. Жители Томского, Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Первомайского, Шегарского и Тегульдетского районов совершат крещенские погружения в реки и озера в Калтае, Коларово, Корнилово, Октябрьском, Семилужках, Зоркальцево, Моряковском Затоне, Асино, Победе Асиновского района, Мало-Жирово, Ново-Кусково, Новониколаевке, Шиняево, Высоком, Чердатах, Кожевниково, Терсалгае, Первомайском, Комсомольском, Берегаево, Тегульдете и Победе Шегарского района.

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