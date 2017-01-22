Безработным Томской области выплачено 400 млн рублей

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году не превышал 2 %, по данным Службы занятости Томской области.

На текущий момент это 1,78 %, или 9 356 человек (на 1 января 2016 года – 9 601). При этом региональный банк вакансий насчитывает 13,2 тысячи предложений от работодателей.

Кроме того, Департамент труда и занятости населения Томской области выявил, что 1 миллион 86 тысяч рублей пособий томичи незаконно получили в 2016 году и вернули добровольно. 113,5 тысяч рублей было возвращено по решению суда.

Как сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, 148 жителей Томской области скрыли факт занятости, 318 человек — факт утраты права на получение пособия, к примеру, назначение пенсии или трудоустройство, 36 человек получали пособие незаконно по иным причинам, среди которых — переезд в другую местность и сообщение неверной даты трудоустройства.

«Пособия должны получать реально нуждающиеся жители области, и наша служба стояла и будет стоять на страже их интересов», — подчеркнула Светлана Грузных.

Всего за 2016 год центры занятости населения Томской области выплатили более 400 миллионов рублей пособий безработным, еще 17 миллионов пошло на выплату стипендий на время профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости.

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