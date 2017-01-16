Банкротство аэропорта в Стрежевом вновь откладывается

Арбитражный суд Томской области вновь отложил рассмотрение иска Россельхозбанка о банкротстве ООО «Аэропорт Стрежевой», так как ответчик намерен погасить долг, сообщает Интерфакс.

«В судебном заседании представителем должника представлено ходатайство об отложении судебного заседания в связи с начавшейся реализацией залогового имущества, денежные средства от которой покроют задолженность перед заявителем. Представитель заявителя в удовлетворении ходатайства не возражал», - пишет Интерфак со ссылкой на материалы суда.

Заседание суда отложено на 7 февраля.

В настоящее время активы аэропорта, наряду с другой собственностью банкротящейся авиакомпании «Томск Авиа», выставлены на торги. Так, до 16 января принимаются заявки на приобретение 16 нежилых сооружений и строений общей площадью 5,33 тыс. кв. м на территории аэропорта.

Как сообщалось, РСХБ в апреле 2016 года подал иск о банкротстве ООО "Аэропорт Стрежевой". Банк просил включить в реестр кредиторов аэропорта задолженность в размере 30,9 млн рублей.

Аэропорт «Стрежевой» как и другие бывшие активы авиакомпании «Томск Авиа» в настоящее время арестован решением ФССП.

Долги «Томск Авиа» в настоящее время, по словам конкурсного управляющего Татьяны Джур, составляют более 1 млрд рублей, однако аэропорт в Стрежевом к активам «Томск Авиа» отношения не имеет.

Аэропорт в Стрежевом сейчас продолжает работу, по данным онлайн-табло, регулярные рейсы в него из Томска осуществляет авиакомпания «Турухан».

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