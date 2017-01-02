Багаев с друзьями в психбольнице. Фоторепортаж

Около 50 человек пришли сегодня на краеведческую экспедицию ТВ2, чтобы узнать об истории Томской психиатрической больницы.

Она была открыта в 1909-м году и называлась раньше «Окружной лечебницей для душевно больных».

Среди тех, кто пришел на экскурсию, были люди, чьи предки работали врачами в лечебнице до революции и в годы гражданской войны. Елена Сладкова принесла с собой альбом со старинными фотографиями своего прадеда врача-психиатра Александра Шишмарева.

Раньше лечебница обслуживала Томскую, Тобольскую, Енисейскую, Иркутскую губернии и была рассчитана на 1000 пациентов. Одной из самых известных пациенток была Хиония Гусева, совершившая покушение на Григория Распутина в 1914-м году. Весной 1915 года она поступила в Томскую больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы и лечения. Гусева наблюдалась у врача Иванова, который дал ей такую характеристику: «Спокойная, сознательная, почти всегда улыбается. Охотно ходит на вечера и прогулки».

Участники краеведческого похода узнали некоторые подробности из жизни персонала больницы, условия содержания больных. Увидели сохранившиеся деревянные дома поселка Сосновый бор, который строился одновременно с больницей.

Прогулка завершилась дружеским чаепитием и обсуждением новых планов на 2017-й год.

Метки: Томск, экспедиция ТВ2, городские прогулки, Алексей Багаев, психбольница