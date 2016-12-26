Автовокзал Томска запустил дополнительные рейсы перед Новым годом

Томский автовокзал запустит дополнительные предновогодние рейсы до Павлодара, Бийска, Горно-Алтайска, Семипалатинска, Усть-Каменогорска и Белокурихи, сообщается на сайте организации.

Так, на 28, 29 и 30 декабря на 18.45 назначены дополнительные рейсы по маршруту Томск – Бийск – Горно-Алтайск. 29 декабря состоится дополнительный рейс до Усть-Каменогорска, 30 декабря — до Павлодара и Семипалатинска. В субботу, 31 декабря, автобусы отправятся из Томска в Горно-Алтайск и Белокуриху.

Добавим, что также рейсы из Томска до Кызыла перенесены с 30 на 28 декабря, а на 29 и 30 декабря запланированы дополнительные рейсы в Семей. Также идет продажа билетов на дополнительные предновогодние рейсы в Абакан, Казахстан и Красноярск.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте автовокзала.

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