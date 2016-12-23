Автовокзал Томска отменил еще девять автобусных рейсов из-за мороза

В пятницу, 23 декабря, автовокзал отменил в общей сложности 26 автобусных рейсов по более чем десяти направлениям, сообщила ТВ2 старший диспетчер автовокзала Татьяна Стратан.

Ранее стало известно, что из-за сильных морозов не состоятся 17 автобусных рейсов. Однако теперь перечень отмененных рейсов увеличился.

«Отменены рейсы из Томска в Колпашево на 15:10, 17:00, в Бакчар — 19:00, Новорождественку — 13:10, Орловку — 14:10, 18:10, Кожевниково — 21:40. Также не состоялись утренние рейсы в Новосибирск (07:10) и Анжеро-Судженск (08:30)», — сообщили ТВ2.

Напомним, вчера из-за морозов томский автовокзал отменил около 20 рейсов. Сегодня утром температура опустилась до минус 37 градусов. Завтра в Томске ожидается похолодание до минус 40 градусов.

Метки: Томск, Томская область, отмена рейсов, автовокзал