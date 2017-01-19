Терминалы для безналичной оплаты могут появиться в маршрутках Томска в феврале

В феврале мэрия Томска встретится с представителями фирмы из Кореи и обсудит приобретение кешбоксов для безналичной оплаты проезда в маршрутках, рассказала председатель городского комитета по транспорту Ольга Свахина.

Сейчас томичи жалуются на отсутствие кондукторов, работа которых обязательна по условиям контракта. Однако, по словам Ольги Свахиной, как показала практика, устроенные на работу перед новым годом люди отработали по два-три дня и уволились, так как условия показались им слишком тяжелыми.

«Центр занятости опросил 70 человек, один согласился, но через два дня ушел. Многие приходят, видят систему видеонаблюдения и уходят. Сами перевозчики говорят, что многие кондукторы подворовывали», — отмечает Ольга Свахина.

По ее словам, установка автоматизированных систем оплаты могла бы разрешить проблему.

«В начале февраля к нам приедут представители корейской фирмы, будем рассматривать вопрос приобретения неких кешбоксов. Перевозчики на этом настаивают сами, это очень удобная схема, она позволит ввести безналичную систему оплаты проезда и освободить водителя», — сказала Ольга Свахина.

Также мэрия решает вопрос приобретения 100 автобусов у фирмы из Кемерова. Сейчас представители мэрии рассматривают предложенные варианты и обсуждают модели автобусов, чтобы приобрести самый оптимальный вариант.

Добавим, что система ГЛОНАСС, к которой, согласно условиям контракта, должны быть подключены все автобусы, заработает к концу месяца. По словам Ольги Свахиной, сейчас к ней подсоединен полностью 16 маршрут и 80-90% остальных.

«У нас в городе работают четыре оператора, которые могут подключить к системе ГЛОНАСС, но они технически не успевают это сделать. У операторов не хватает оборудования, не хватает сил для передачи данных. К концу месяца все устраним, выдадим интерактивную карту для населения», — рассказала Ольга Свахина.

Метки: Томск, Томская область, новая маршрутная сеть, кэшбоксы для оплаты, система ГЛОНАСС,