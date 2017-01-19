Терминалы для безналичной оплаты могут появиться в маршрутках Томска в феврале
Фото: Агентство новостей ТВ2
В феврале мэрия Томска встретится с представителями фирмы из Кореи и обсудит приобретение кешбоксов для безналичной оплаты проезда в маршрутках, рассказала председатель городского комитета по транспорту Ольга Свахина.
Сейчас томичи жалуются на отсутствие кондукторов, работа которых обязательна по условиям контракта. Однако, по словам Ольги Свахиной, как показала практика, устроенные на работу перед новым годом люди отработали по два-три дня и уволились, так как условия показались им слишком тяжелыми.
«Центр занятости опросил 70 человек, один согласился, но через два дня ушел. Многие приходят, видят систему видеонаблюдения и уходят. Сами перевозчики говорят, что многие кондукторы подворовывали», — отмечает Ольга Свахина.
По ее словам, установка автоматизированных систем оплаты могла бы разрешить проблему.
«В начале февраля к нам приедут представители корейской фирмы, будем рассматривать вопрос приобретения неких кешбоксов. Перевозчики на этом настаивают сами, это очень удобная схема, она позволит ввести безналичную систему оплаты проезда и освободить водителя», — сказала Ольга Свахина.
Также мэрия решает вопрос приобретения 100 автобусов у фирмы из Кемерова. Сейчас представители мэрии рассматривают предложенные варианты и обсуждают модели автобусов, чтобы приобрести самый оптимальный вариант.
Добавим, что система ГЛОНАСС, к которой, согласно условиям контракта, должны быть подключены все автобусы, заработает к концу месяца. По словам Ольги Свахиной, сейчас к ней подсоединен полностью 16 маршрут и 80-90% остальных.
«У нас в городе работают четыре оператора, которые могут подключить к системе ГЛОНАСС, но они технически не успевают это сделать. У операторов не хватает оборудования, не хватает сил для передачи данных. К концу месяца все устраним, выдадим интерактивную карту для населения», — рассказала Ольга Свахина.
Метки: Томск, Томская область, новая маршрутная сеть, кэшбоксы для оплаты, система ГЛОНАСС,
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Сначала ГЛОНАС , затем тахографы , сейчас Корею "подтягиваем", а дальше ...? Вы поймите что все эти перечисленные новшества не улучшат пассажироперевозки ! Нужно прислушаться к голосам множества людей и выслушать Их мнение , а уж потом логистировать , и отдать это право местным , а не приезжим с С- Петербурга которые ОЧЕНЬ ДАЛЕКИ от Наших проблем !
сама работаю на маршрутке,с безналом-полная ерунда.Потеря времени,заправки по картам не работают,а плата водителю и кондуктору?
Томские улицы и "проспекты" вообще не рассчитаны на такой поток автомобильного транспорта. Население города постоянно увеличивается, расширять улицы, технической возможности нет. Исходя из этого- альтернативы,для пассажирских перевозок, как развивать существующий электротранспорт-нет.Хорошо отложенная работа электротранспорта позволила бы решить проблемы с экологией и "пробками." Почему бы не перенять опыт, где, существующие проблемы с хорошо отлaженной работой электротранспорта успешно решены.
Всё просто: мэрские работники и областные чиновники, провластные политики, держат в маршрутном бизнесе свои деньги. Они не заинтересованы в муниципальном транспорте, и желают ему погибели. Либерасты-едирасты. Другого объяснения я подобрать не могу неразвитости маршрутного бизнеса со стороны власти.
С какой стати -"едирасты" стали либерастами?
ВСЕГДА БЫЛИ, читай Старикова https://youtu.be/uAf7uloPb00
Новый вождь и гуру- Стариков