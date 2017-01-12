Автобус, следовавший по 130 маршруту в Светлый, расстреляли картечью

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Сегодня рано утром на автомобильном кольце в районе Жилмассива автобус, следовавший по маршруту Томск — поселок Светлый, обстреляли картечью. Никто не пострадал.

Эту информацию сообщил ТВ2 собственный источник. В полиции уточнили, что сообщение «о повреждении автобуса» действительно поступило к ним в 10 утра. Сейчас ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Видео программы "Новости здесь. Томск" телеканала "Продвижение"

Мы дозвонились владельцу данного маршрута и автобуса Александру Ткачуку, он смог пояснить только что автобус не был новым, и уже какое-то время ходил по маршруту. Сейчас в нем от стрельбы выбиты стекла, автобус восстановлению подлежит.

Из сообщения ВКонтакте, пользователь Анастасия Анисимова: «Сама ехала в этот момент в маршрутке, 4 выстрела по стеклам, возможно из воздушки... возможно стреляли из вишневой копейки или шестерки».

Напомним, 130 областной маршрут принадлежит «Томскавтотрансу» и ездит из Томска в Светлый и Копылово.

За последнее время это не первое происшествие с автобусами, ходящими по маршрутам «Томскавтотранса». 22 ноября в гаражном боксе «Томскавтотранса» сгорел новый автобус, который даже не успел еще выйти на маршрут. Очевидцы говорили, что это был поджог. В полиции о результатах своего расследования (по сгоревшему автобусу) ответить отказались. Пояснив, что ответят только после письменного запроса через десять дней.

Метки: Томск, Томская область, расстреляли автобус, Томскавтотранс