Археологи из Томска рассказали о находках из Венеции XVII века

Среди редких находок, которые удалось обнаружить ученым этим летом – монеты, бронзовые вилки и осколки посуды из венецианского стекла: это позволяет утверждать, что Сибирь уже в XVII-XVIII веках имела тесные связи с Европой.

Ученые Томского государственного университета и Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) провели совместный научно-практический семинар по археологии Западной Сибири, где были представлены результаты новейших археологических исследований в регионе и подведены итоги полевого сезона 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В этом году на базе ТГУ была создана совместная с ИАЭ СО РАН лаборатория археологических и этнографических исследований Западной Сибири. Сотрудничество вуза и академического института позволяет проводить комплексные исследования, в которых участвуют специалисты по археологии, этнографии, естественным наукам. Такой междисциплинарный подход максимально полно раскрывает информационный потенциал археологических источников и выводит на уровень исторических реконструкций.

Этим летом партнеры проводили раскопки Тары в Омской области, входившей в число первых русских городов Сибири, а также на археологическом комплексе «Венгерово» в Новосибирской области, включающем памятники от Неолита до Средневековья. Полевые исследования Тары, основанной в 1594 году — начальный период освоения Сибири русскими — нтересны и важны тем, что связывают прошлое с днем сегодняшним, ведь город продолжает жить и развиваться.

«В раскопках довольно часто встречаются «импортные» вещи, — отмечает завлабораторией, профессор ИФ Мария Чёрная. — И это говорит о том, что Сибирь в в XVII-XVIII веках была не каким-то отдаленным глухим краем, а регионом, имеющим тесные связи с Европой, откуда в сибирский быт внедрялись не только товары, но и отдельные элементы западного культурного кода, перелицованные и адаптированные к своей жизни».

Свидетельством таких контактов с Западом являются, например, находки осколков стеклянной посуды, выполненной по венецианским технологиям (предположительно, в Германии или Чехии), обуви с высоким каблуком, что отражает польскую или венгерскую средневековую моду, а также набора вилок – все это удалось прошедшим летом обнаружить в Таре.

«Вилки в то время были предметом роскоши, — отмечает Мария Чёрная, — сначала они появились в Московии только на царских столах. Наша находка говорит о том, что в XVIII веке вещи престижного потребления начинают расширять как сословную, так и территориальную географию».

В полевом сезоне 2016 года, как обычно, участвовали первокурсники. Но впервые студенты ТГУ прошли практику в Венгерово в отряде новосибирских коллег.

«Это сотрудничество важно и для университета, и для академических институтов, — считает замдиректора по науке, зав. отделом археологии палеометалла ИАЭ СО РАН академик РАН Вячеслав Молодин. — Академическая наука должна подпитываться молодежью, и работая с вузами, мы такую подпитку получаем. С другой стороны, для студентов это прекрасная школа по освоению новых методик, практического опыта археологических исследований».

Метки: Томская область, Томск, ТГУ, ИАЭ СО РАН, археологи, Мария Черная, находки, Западная Европа, Сибирь