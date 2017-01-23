Арестован за взятку замначальника УМВД Барнаула Андрей Арестов

В Барнауле задержали начальника следственного управления и по совместительству замначальника городского УМВД России Андрея Арестова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Также в посредничестве подозревается его знакомый, сообщает пресс-служба Барнаульского управления Следственного комитета.

По версии следствия, начальник следственного управления УМВД России по Барнаулу предложил гражданину передать ему взятку за снятие ареста с имущества по уголовному делу, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия. Со своим знакомым он договорился о посредничестве.

В период с мая 2016 года по январь 2017 года сотрудник полиции частями получал денежную взятку в особо крупном размере на общую сумму 1 млн 200 тысяч рублей.

18 января 2017 года при получении одной из частей взятки полицейский был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Сейчас оба подозреваемых задержаны и находятся под домашним арестом.

altapress.ru отмечает, что с сайта городского управления МВД информацию о сотруднике оперативно удалили. В интернете есть обрывочные сведения о подполковнике юстиции Андрее Арестове. Это звание он получил в феврале 2016 года. Одновременно с должностью начальника следственного управления барнаульского УМВД.

Известно также, что он родился 9 мая 1980 года в городе Караганда Казахской ССР. В 2014 году уже работал в Следственном управлении УМВД по Барнаулу. Возглавлял там отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделами полиции №5, №10. И получал за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм грамоту от Барнаульской гордумы.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе краевого главка МВД, если вину сотрудника установят, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. А его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Метки: Барнаул, Андрей Арестов, арест, коррупция в УМВД, взятки