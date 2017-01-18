Аналитики: цена на жилье в Томской области в 2016 году практически не изменилась

В 2016 году цены на вторичное жилье в Сибири снижались. При этом в Томской области произошло самое незначительное изменение цены, свидетельствуют данные аналитического центра SRG.

Максимальный темп снижения стоимости жилья среди всех субъектов СФО отмечен в Новосибирской области. Здесь по сравнению с началом 2016 года темп снижения составил 6,2%, что в абсолютном выражении составило 3,5 тыс. руб. и на конец года средневзвешенная стоимость кв. метра на вторичном рынке недвижимости составила 52,8 тыс. рублей.

Также значительное снижение рынка жилой недвижимости в процентных пунктах за 2016 год зафиксировано в Республике Бурятия и Республике Алтай. Средняя стоимость квадратного метра снизилась на 5,9% и 5,2%, это составило 2,6 тыс. руб. и 2,2 тыс. рублей, в конце года цена установилась на уровне 42 тыс. руб. и 41,3 тыс. руб.

В Кемеровской области и Алтайском крае за 2016 год стоимость жилой недвижимости снизилась на 4%.

Наименьшее изменение средней стоимости жилья за прошедший год наблюдалось в Томской области и Красноярском крае, где темп снижения составил не более 2%.

В остальных субъектах Сибирского федерального округа произошло падение средней стоимости жилой недвижимости в пределах двух-трех процентов, а в абсолютном выражении интервал падания средней стоимости для данных субъектов составил от 550 рублей до 1,8 тыс. руб.

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