Алексей Диденко: причина плохой уборки, что САХ все монополизировал

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Сегодня сотрудники штаба ЛДПР убирали снег в своем дворе. Вместе с депутатом Госдумы Алексеем Диденко.

«Мы не отвечаем ни на какие призывы мэра, просто около нашего офиса довольно проходимое место и люди уже приходили и жаловались, что бывает скользко и машины буксуют» — Алексей Диденко рассказал ТВ2 почему на его взгляд город не справляется с уборкой снега на лицах города.

— Причины носят как объективный, так и субъективный характер. Необходимо признать, что осадков действительно больше, чем в прошлом году. Объективной причиной можно также считать, что стало больше в городе машин. Хотя статистика последнего года говорит о том, что в целом по стране количество автомобилей на тысячу граждан уменьшилась. Ну а главные причины они субъективны. Это неправильное планирование, прогнозирование и распределение бюджетных средств.Многие эксперты отмечают то, что в свое время были ликвидированы комбинаты благоустройства в районных администрациях, а на них практически лежало 80 процентов уборки территории внутридворовых, внутриквартальных проездов, микрорайонов, больших жилых комплексов. Сегодня САХ не имеет ни таких ресурсов, ни такого опыта работы. Те были локализованные предприятия, они свой район прекрасно знали. Все имели понимание ситуации, что ждать от зимы в конкретном районе. Но потом почему-то решили отдать все САХу, монополизировали уборку. А САХ, очевидно для всех, не справляется с возложенными на него обязанностями. Потому что кроме как убирать основные улицы, а это другой технологический процесс эта организация ничем не занималась. Все-таки внутриквартальные дворовые проезды это совершенно иная работа, которая предполагает иную технику, иных специалистов, иную технологию оптимизации процесса.

Метки: Томск, Томская область, САХ, уборка снега в Томске, Алексей Диденко, районные комбинаты благоустройства