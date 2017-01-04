Активисты в соцсетях запустили флешмоб #ГдеИльдарДадин
Российские гражданские активисты запустили в соцсетях флешмоб с просьбой к ФСИН рассказать, куда перевели политзаключенного Ильдара Дадина.
Участники фотографируются с соответствующим плакатом и выкладывают фото в социальные сети с хэштегом #ГдеИльдарДадин и выкладывают посты.
Ранее СМИ сообщали, что ФСИН более месяца не сообщает родственникам политзаключенного Ильдара Дадина его местонахождение.
По словам жены Ильдара, Анастасии Зотовой, в начале декабря его этапировали сначала в Вологду, потом в Кировскую область. По некоторым данным, осужденный может быть отправлен в Алтайский край. Однако там местная Общественная наблюдательная комиссия не нашла его ни в одной из колоний.
2 декабря Дадина вывезли из ИК-7 в карельском Сегеже. Утром 4-го числа его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Дальнейших сведений о местонахождении Ильдара Дадина не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области. Решение о его переводе в другую колонию было принято для обеспечения его личной безопасности.
Напомним, Ильдар Дадин стал первым гражданином России, осужденным за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов и других массовых мероприятий. Его приговорили к 2,5 годам колонии. В ноябре прошлого года Ильдар Дадин передал своему адвокату письмо, в котором рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники карельской колонии.
Добавим, запрос редакции ТВ2 о судьбе Ильдара Дадина в областном управлении ФСИН отклонили, сославшись на то, что информацию о местонахождении заключенного могут предоставить только родственникам.
Метки: #ГдеИльдарДадин, политзаключенный, флешмоб, ФСИН, Томск, Томская область
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Правильно его посадили, ибо закон есть закон. Dura lex sed lex (суров закон, но закон) - известная латинская поговорка. А этот закон даже и не суров, а лишь требует соблюдения определённого порядка. Вот на майдане в Киеве власти позволили хулиганью бесчинствовать, напр., жечь костры на площади, и получили в результате госпереворот. В то же самое время в одной прибалтийской стране люди проделали эксперимент - несколько человек разожгли костер на улице города. Так через полчаса приехала полиция, задержала участников и возбудила против них дела об административном нарушении. Но "правозащитники" ничего не заметили, ибо их больше интересовали права хулиганов на хулиганство на майдане.
Пропагандон, вообще уже шизует. Речь идёт не о том почему его "посадили", а о месте его нахождении. Где вас только таких тупых, путинских троллей набирают?
"После информации о том, что Дадин был этапирован с прежнего места заключения, о его судьбе ничего не известно вот уже в течение нескольких недель. Руководство УФСИН не отвечает на запросы его жены. Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадин? Что с ним происходит?" - говорится в открытом письме, которое подписали Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.
В понедельник движение "За права человека" направило во ФСИН письмо с требованием сообщить о местонахождении Дадина. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов направил во ФСИН аналогичный запрос.
2 декабря Дадина вывезли из ИК-7 в карельском Сегеже. Утром 4-го числа его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Дальнейших сведений о местонахождении политзека не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области.