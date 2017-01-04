Активисты в соцсетях запустили флешмоб #ГдеИльдарДадин

Российские гражданские активисты запустили в соцсетях флешмоб с просьбой к ФСИН рассказать, куда перевели политзаключенного Ильдара Дадина.

Участники фотографируются с соответствующим плакатом и выкладывают фото в социальные сети с хэштегом #ГдеИльдарДадин и выкладывают посты.

Ранее СМИ сообщали, что ФСИН более месяца не сообщает родственникам политзаключенного Ильдара Дадина его местонахождение.

По словам жены Ильдара, Анастасии Зотовой, в начале декабря его этапировали сначала в Вологду, потом в Кировскую область. По некоторым данным, осужденный может быть отправлен в Алтайский край. Однако там местная Общественная наблюдательная комиссия не нашла его ни в одной из колоний.

2 декабря Дадина вывезли из ИК-7 в карельском Сегеже. Утром 4-го числа его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Дальнейших сведений о местонахождении Ильдара Дадина не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области. Решение о его переводе в другую колонию было принято для обеспечения его личной безопасности.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым гражданином России, осужденным за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов и других массовых мероприятий. Его приговорили к 2,5 годам колонии. В ноябре прошлого года Ильдар Дадин передал своему адвокату письмо, в котором рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники карельской колонии.

Добавим, запрос редакции ТВ2 о судьбе Ильдара Дадина в областном управлении ФСИН отклонили, сославшись на то, что информацию о местонахождении заключенного могут предоставить только родственникам.

Метки: #ГдеИльдарДадин, политзаключенный, флешмоб, ФСИН, Томск, Томская область