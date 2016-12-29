50 пунктов Года экологии в Томской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области опубликовал перечень мероприятий на 2017-й год , который объявлен в России Годом экологии.

Самым крупным событием в рамках проведения Года экологии станет строительство мусоросортировочного комплекса на территории Северска. Частный инвестор ООО «АБФ-Логистик» планирует потратить на это 20 млн рублей. Бюджетного финансирования на этот объект не предполагается.

200 тысяч рублей из бюджета области потратят на издание атласа особо охраняемых природных территорий Томской области, 100 тысяч рублей пойдет на издание альбома

«На тропах заповедных» по итогам фотоконкурса.

На привлечение обучающихся образовательных учреждений к работе по изучению экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач ОГБУ «Облкомприрода» потратит 1,3 млн рублей и 550 тысяч пойдет на сохранение уникальных природных комплексов и объектов на территории Томской области.

Около 4 млн рублей согласно программе Года экологии уйдет на прогноз развития негативного воздействия вод и рекомендации по его минимизации, проведение наблюдений

за состоянием гидротехнических сооружений, расположенных на территории Томской области, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений областной собственности и определение границ зон затопления и подтопления с целью исключения застройки данных территорий.

Самые большие средства, более 15 млн рублей, предполагается потратить в 2017-м году на установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос

на реках бассейна Чулыма.

Всего на экологию в 2017-м году будет потрачено 6,3 млн средств из областного бюджета и 25 млн из федерального.

Из каких средств будет финансироваться создание Васюганского заповедника ОГБУ «Облкомприрода» не сообщает.

Весь план мероприятий на Год экологии можно посмотреть здесь.