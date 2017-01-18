27 тысяч томских пенсионеров получат социальную доплату

Почти 27 тысяч пенсионеров в Томской области будут получать социальную доплату к пенсии в этом году. Это на три тысячи человек больше, чем в предыдущем, сообщает пресс-служба областной думы.

Сейчас размер прожиточного минимума для пенсионера составляет 8497 рублей. Неработающие пенсионеры, пенсия которых меньше прожиточного минимума, будут получать социальную доплату к пенсии за счет средств федерального бюджета.

«Доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера достигла величины регионального прожиточного минимума, то есть 8497 рублей», — говорится в сообщении.

С увеличением прожиточного минимума увеличилось и число получателей социальной доплаты. Если в прошлом году ее получали порядка 23,5 тысяч пенсионеров, то в этом году на нее смогут рассчитывать уже 27 тысяч человек. Для этого в областном бюджете заложено около 600 миллионов рублей.

Добавим, что для расчета других мер социальной поддержки пенсионеров применяется совершенно иная величина, которая устанавливается ежеквартально распоряжением губернатора Томской области.

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