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24-летний томич ограбил ломбард. Видео ограбления
16:20 24.01.2017
Мужчина угрожая администратору ломбарда оружием, заставил ее отдать все деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила более 860 тысяч рублей.
Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Томску.
Полицейские задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 24-летнего томича, который теперь и обвиняется в совершении данного преступления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Метки: Томск, Томская область, ограбление ломбарда в Томске, ломбард
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Видео предоставлено УМВД России по Томской области