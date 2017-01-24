24-летний томич ограбил ломбард. Видео ограбления

24-летний томич ограбил ломбард. Видео ограбления
16:20 24.01.2017
Агентство новостей ТВ2
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Видео предоставлено УМВД России по Томской области

Мужчина угрожая администратору ломбарда оружием, заставил ее отдать все деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила более 860 тысяч рублей.

Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Томску.

Полицейские задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 24-летнего томича, который теперь и обвиняется в совершении данного преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Метки: Томск, Томская область, ограбление ломбарда в Томске, ломбард

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