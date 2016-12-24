19 рейсов отменил томский автовокзал в субботу

В субботу, 24 декабря, из-за сильных холодов отменены 19 автобусных рейсов, сообщается на сайте автовокзала Томска.

Томский автовокзал в пятницу, 23 декабря, отменил 26 автобусных рейсов. В субботу по прогнозам синоптиков температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.

«В связи с низкой температурой воздуха 24.12.2016 года не состоятся рейсы <…> Томск — а/п Толмачево 06:40, Томск — Новосибирск 07:10, 08:10, 09:10, Томск — Тегульдет 08:00, Томск — Новорождественское 08:05, Томск — Анжеро-Судженск 08:30, Томск — Бакчар 14:00, 19:00», — говорится в сообщении.

Также не состоятся рейсы Томск — Самусь — Орловка 07:15, Томск — Колпашево 07:40, 10:40, Томск — Молчаново — Нарга 08:45, 15:30, Томск — Подгорное 18:00, Томск — Бакчар 09:00, Томск — Асино 07:10, 08:45, 11:00.

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