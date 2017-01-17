19-летняя девушка травмировалась в ДТП на Дальне-Ключевской в Томске

19-летняя девушка получила травмы при столкновении двух автомобилей на пересечении улиц Дальне-Ключевской и Розы Люксембург, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в понедельник, 16 января, в 23.25. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем Toyota Caldina.

«По предварительным данным, при выезде на перекресток, 19-летний водитель отечественного автомобиля не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу». В результате происшествия травмирована 19-летняя девушка — пассажир автомобиля ВАЗ», — говорится в сообщении.

Водительский стаж молодого человека, управлявшего отечественным автомобилем, составляет один год.

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