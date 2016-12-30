14 пострадавших на производстве получили новые автомобили Lada Granta

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Томское региональное отделение Фонда социального страхования вручило ключи от новых автомобилей томичам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве.

Автомобили выдаются сроком на 7 лет, затем подлежат замене.

Нуждаемость в специальном автомобиле определяется учреждением медико-социальной экспертизы, которое проводит освидетельствование пострадавших на производстве, устанавливает степень утраты профессиональной трудоспособности и разрабатывает программу реабилитации пострадавшего. Как правило, автомобиль в качестве средства социальной реабилитации назначается людям с последствиями тяжелых травм спинного мозга или с ампутацией ног, вследствие чего они ограничены в передвижении.

Обладателями новых Lada Granta в этом году стали четырнадцать пострадавших на производстве жителей Томска, Стрежевого, а также Асиновского, Шегарского и Верхнекетского районов. Стоимость каждого автомобиля составила 440 тысяч рублей. Автомобили приобретены за счет средств Фонда социального страхования. Автомобили специально переоборудованы в заводских условиях с учетом физических особенностей будущих владельцев.

«Большинство тех, кто в результате несчастного случая на производстве оказывается в больничной палате, молоды, полны сил, у многих есть семьи, — сказал управляющий региональным отделением Валерий Хохлов. — Конечно, автомобиль не может компенсировать утраченное здоровье, но мы надеемся, что это поможет людям чувствовать себя равными среди равных и даст необходимую поддержку тогда, когда это будет необходимо».

Всего с 2001 года в рамках социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве граждан Томское региональное отделение Фонда социального страхования выдало порядка 170 автомобилей. Первоначально пострадавшие обеспечивались автомобилями марки «Ока», позднее - ВАЗами - «четверками», «пятерками» и «семерками». Сегодня это уже более комфортные Лады Granta.

Метки: Томск, Томская область, автомобили пострадавшим на производстве, Соцстрах