13 автобусных рейсов отменены из-за морозов

Томский автовокзал отменил 13 автобусных рейсов из-за низкой температуры, сообщила ТВ2 в диспетчерской автовокзала.

Температура воздуха в Томске опустилась до минус 37 градусов, на севере области возможно похолодание до минус 47-48 градусов.

«Из-за холодов отменены рейсы в Парабель на 8.10 и 14.50, Наргу на 8.45 и 15.30, Бакчар – 9.00 и 14.00, Колпашево – 10.40, 15.10 и 17.00, Тегульдет – 16.30, Молчаново – 18.20, Горно-Алтайск – 19.45, Белокуриха – 21.00», — сообщили в диспетчерской.

Добавим, что данная информация предварительная, позднее могут отменить и другие рейсы. Точную информацию томичи смогут узнать по телефону справочной службы автовокзала 54-07-30.

Метки: Томск, Томская область, автовокзал, отмена рейсов